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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНДИРЕКТОР МИНСКОГО ГПЛХО 22 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ВИЛЕЙКЕ И МЯДЕЛЕ
09:29 22.01.2020
22 января генеральный директор Минского ГПЛХО Евгений Крискевич проведет выездной прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, прием граждан с 10.00 до 12.00 состоится в Вилейском опытном лесхозе (ул. Стахановская, 221, административное здание лесхоза, 2 этаж, кабинет 27).
В этот же день с 14.00 до 15.00 прием пройдет в Мядельском районном исполнительном комитете (пл. Ленина,1, 3 этаж, кабинет 36).
В рамках выездного приема граждан в Мядельском райисполкоме будет проведена «прямая телефонная линия». Задать вопросы генеральному директору можно по телефону 8 (01797) 55-665.
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