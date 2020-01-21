22 января генеральный директор Минского ГПЛХО Евгений Крискевич проведет выездной прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, прием граждан с 10.00 до 12.00 состоится в Вилейском опытном лесхозе (ул. Стахановская, 221, административное здание лесхоза, 2 этаж, кабинет 27).

В этот же день с 14.00 до 15.00 прием пройдет в Мядельском районном исполнительном комитете (пл. Ленина,1, 3 этаж, кабинет 36).

В рамках выездного приема граждан в Мядельском райисполкоме будет проведена «прямая телефонная линия». Задать вопросы генеральному директору можно по телефону 8 (01797) 55-665.