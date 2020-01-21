Компания «Белоруснефть» планирует предоставить корпоративным клиентам в 2020 году новые возможности. Об этом сообщил начальник отдела розничной реализации нефтепродуктов управления нефтепродуктообеспечения Центрального аппарата компании Александр Федорцов порталу neft.by.

«Топливная карта, которой пользуются наши бизнес-клиенты, стала виртуальной в прошлом году. Мы расширили функционал мобильного приложения Drive&Pay, первоначально рассчитанного на обслуживание физических лиц. Теперь и бизнес-клиенты могут пользоваться приложением, привязав к нему топливную карту», - рассказал Александр Федорцов.

По его словам, прошлый год дал старт еще одному важному проекту – созданию полноценного личного кабинета, где юридические лица могут увидеть всю текущую информацию по операциям. А вот следующим шагом станет новая функция – самостоятельное управление топливными картами. Установить лимит, выбрать вид топлива, заблокировать карту при утере или других обстоятельствах.

«Сейчас для того, чтобы решить эти вопросы, необходимо обращаться в офисы предприятий нефтепродуктообеспечения «Белоруснефти». Когда начнет работать новый сервис, клиент будет делать это самостоятельно в личном кабинете, без дополнительных временных затрат. Мы уже тестируем эту функцию в регионах вместе с партнерами», - поведал специалист.

На экономию времени клиентов рассчитан и еще один проект «Белоруснефти» – «экспресс-договор». Речь идет о заключении договоров с юридическими лицами без посещения офиса, то есть в удаленном режиме. Для того, чтобы стать клиентом компании, достаточно будет зарегистрироваться на сайте и пройти идентификацию.

Помимо этого, в 2020 г планируется дать возможность владельцам топливной карты «Белоруснефти» оплачивать проезд по платным дорогам России в системе «Платон». В настоящее время топливной картой можно оплачивать дорожные сборы в системе BelToll.

«Этот дополнительный сервис актуален для клиентов, совершающих грузоперевозки по территории России. Сейчас для того, чтобы провести такие платежи, нашим клиентам нужно пользоваться, например, банковской картой или наличными. Мы освободим клиентов от подобных забот. Топливная карта «Белоруснефти» – это все, что в скором времени будет нужно для проезда по платным дорогам в системе «Платон»», - рассказал А. Федорцов.

Он уточнил, что предварительно в тестовом режиме этот сервис стартует весной.

Привычная топливная карта для корпоративных клиентов выглядит как чип в брелоке, но вскоре и она изменит свой формат на более современный.

«Это будет бесконтактная пластиковая карточка с магнитной полосой, аналогичная банковской. Такой носитель отличается удобством и простотой. И не только. Есть еще два неоспоримых преимущества нового формата. Во-первых, работа в полноценном режиме реального времени, когда информация по транзакциям поступает без задержек. Во-вторых, возможность использования за рубежом. Терминалы, которыми оснащаются автозаправочные станции Европы, рассчитаны на пластиковые карты. В них попросту нет устройств для устаревших чипов. Поэтому новый формат топливной карты для юридических лиц в перспективе позволит принимать ее за рубежом, над чем мы уже работаем», - сказал представитель компании.