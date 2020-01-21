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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 80% БЕЛОРУССКИХ УЭО ПРОШЛИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ТК ЕАЭС И СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТЫ
18:00 21.01.2020

К концу 2019 года в реестр уполномоченных экономических операторов (УЭО) «нового типа», представляемого в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, включено 289 уполномоченных экономических операторов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, срок перерегистрации УЭО в соответствии Таможенным кодексом Евразийского экономического союза истек 1 января 2020 года.

Институт уполномоченного экономического оператора получил новое развитие: ранее существовал один тип УЭО и пять упрощений для него, сегодня – три типа и 16 упрощений, максимально направленных на стимулирование внешнеэкономической деятельности. Применение такого института позволяет субъектам хозяйствования оптимизировать свои затраты и сократить сроки вовлечения товаров в хозяйственный и экономический оборот, а таможенным органам – более гибко применять систему управления рисками при организации таможенного контроля.

Белорусские операторы, получившие новые свидетельства, могут пользовать преимуществами своего статуса на территории всего Евразийского экономического союза. В прошлом году также подписано соглашение с Главным таможенным управлением Китая о взаимном признании программ уполномоченных экономических операторов. Белорусская таможня ведет работу в данном направлении и с другими странами.
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