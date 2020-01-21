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ЭКОНОМИКА РБ
НА ВИТЕБЩИНЕ В 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТКА СТАНЦИЙ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ
17:57 21.01.2020
В 2020 году в рамках Государственной инвестиционной программы в Витебской области ведется проектирование и строительство 43-х станций обезжелезивания в таком же количестве населенных пунктов, сообщает портал коммунальной грамотности населения.
Как рассказала заместитель гендиректора по строительству «Витебскоблводоканала» Елена Рашкевич, на эти цели выделено 8,4 млн рублей, в том числе 4,1 млн рублей — из республиканского бюджета, остальные — из местного.
Кроме того, начинается реализация инвестиционного проекта «Чистая вода Витебской области», финансируемого за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития.
«Проект предусматривает проектирование и строительство 80 станций обезжелезивания в сельских населенных пунктах области, - сказала Елена Рашкевич. - На данные цели УП «Витебскоблводоканал» привлечены заемные средства в размере 15,5 млн евро».
В общей сложности реализация мероприятий подпрограммы «Чистая вода» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы позволила в 2019 г. обеспечить 94,8% потребителей водой питьевого качества. При этом в минувшем году в Придвинском крае введено в эксплуатацию 45 станций обезжелезивания.
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