ОАО «Промагролизинг» запускает новую лизинговую программу «Фермер» с возможностью приобретения отечественной и импортной сельскохозяйственной техники, спецтехники, машин, транспорта и оборудования, в том числе и производства холдинга «АМКОДОР».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», программа предусматривает лизинговый платеж в размере ставки рефинансирования Национального банка - 9% годовых.

Программа открывает перед лизингополучателями много новых возможностей, в частности внесение платежей с учетом сезонности производства продукции фермерских хозяйств; досрочный выкуп предметов лизинга; приобретение импортной техники; финансирование приобретения бывшей в употреблении техники в пределах нормативного срока ее службы.

За последние годы с помощью финансовых инструментов и программ «Промагролизинга» потребителям реализовывались универсальные погрузчики различной грузоподъемности, телескопические погрузчики, пресс-подборщики, многофункциональные прицепы и широкая гамма прицепного и навесного оборудования для сельскохозяйственных работ.