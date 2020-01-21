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ЭКОНОМИКА РБ


ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРАБОТАТЬ НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА СТУДЕНТАМ БГУ
17:40 21.01.2020

Студенты БГУ получили возможность работать на высокотехнологичном производстве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, любые идеи в области электроники могут быть реализованы на новом участке прототипирования и мелкосерийного производства радиоэлектронной аппаратуры. Его открытие состоялось 20 января в Унитехпром БГУ.

В торжественной обстановке красную ленточку перерезали проректор по научной работе Василий Сафонов, директор Унитехпром БГУ Павел Бычковский, декан факультета радиофизики и компьютерных технологий Сергей Малый, а также начальник отдела развития инновационной инфраструктуры, коммерциализации и интеллектуальной собственности ГКНТ Виктор Кусяк. В приветственном слове Василий Сафонов отметил значимость данного события как для научно-практического обучения студентов, так и для коммерциализации инновационных разработок университета. Проректор подчеркнул, что сегодня высокотехнологичное производство делает востребованной науку и обеспечивает конкурентоустойчивое развитие вуза.

Изготовление электронного оборудования станет одним из направлений научно-технологического парка БГУ. Здесь планируется создание макетных образцов, мелкосерийный выпуск и проведение выходного технического контроля изделий. С этой целью участок укомплектован многофункциональным оборудованием для механической обработки деталей, полуавтоматического и ручного монтажа электронных компонентов, сборки и настройки электронных узлов изделий и др.

Первыми продуктами нового производственного участка стали электронные модули и датчики для наноспутника БГУ нового поколения. Кроме того, гостям продемонстрировали работу многофункционального измерительного комплекса «Alma Meter–2», автономного спирометра МАС-1 и других устройств, которые были собраны на данной площадке.

Отметим, технопарк открыт к сотрудничеству со сторонними организациями. Высококвалифицированные специалисты разработают по индивидуальному заказу приборы разной сложности – от электронных узлов до компьютеризированных измерительно-управляющих систем.

Оснащение производственного участка выполнено в рамках инновационного проекта развития материально-технической базы научно-технологического парка Унитехпром БГУ.
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