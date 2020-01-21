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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСПЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВОГО КОМПЛЕКСА ВИТЕБСКОЙ ТАМОЖНИ ВЫРОСЛА В 4 РАЗА
16:52 21.01.2020
Экономическая целесообразность эксплуатации инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) в регионе деятельности Витебской таможни за год выросла более чем в 4 раза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, если в 2018 году на 1 рубль затрат ИДК приносил 50 рублей дохода, то за 2019 год показатель возрос до 216 руб. дохода на 1 рубль затрат.
Досмотровый комплекс позволяет просканировать любое транспортное средство и получить изображение перемещаемого груза без вскрытия грузового отсека, а также обнаружить товары, спрятанные от таможенного контроля.
Сегодня на белорусско-латвийской границе сканирующим комплексом оборудован автодорожный пункт пропуска «Григоровщина». Также установка ИДК запланирована по завершению реконструкции пункта пропуска «Урбаны».
За 2019 год в регионе деятельности Витебской таможни с использованием инспекционно-досмотрового комплекса проведено почти 19 тыс. таможенных осмотров. В 31% случаев в переданных на более тщательный досмотр транспортных средствах выявлены нарушения таможенного законодательства, что на 10% выше, чем показатель 2018 года.
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