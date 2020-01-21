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ЭКОНОМИКА РБ


СТОЛИЧНЫЕ ТАКСИСТЫ НАМЕРЕНЫ ВЫЙТИ НА ЗАБАСТОВКУ
16:25 21.01.2020

Минские таксисты недовольны стоимостью перевозок и требуют повысить тарифы за проезд.

Они утверждают, что цены не увеличивались несколько лет, в то время как топливо дорожало неоднократно, сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси.

К слову, это не первая попытка водителей такси обратить на себя внимание. Ранее они уже проводили несколько небольших акций, но безрезультатно. На сей раз таксисты настроены серьезно.

«В случае отказа в повышении стоимости 1 километра пробега на 5 копеек мы будем вынуждены каждый рабочий день с 7:00 до 12:00, начиная с 31 января 2020 года, в рамках законодательства блокировать деятельность диспетчеров такси, сервисов или агрегаторов, а также тех перевозчиков, которые будут выполнять заказы на перевозку», – заявили водители.

Они отметили, что в первую очередь их претензия направлена на работу популярного сервиса-агрегатора по вызову такси, работающего через мобильное приложение. Во многих таких автомобилях вместо таксометров установлены кассовые аппараты, которые использовать таксистам запрещено.

«На сегодня подавляющее большинство водителей, которые работают с сервисами по заказу такси, нарушает белорусские законы», – добавили активисты.

Количество поддерживающих идею акции протеста пока не называется. Но таксисты уже заявили о готовности блокировать в случае необходимости после указанной даты 5 бизнес-центров.
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