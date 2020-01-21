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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОЙ НАУКОЕМКОЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2019 ГОДУ ДОСТИГ ПОЧТИ $15 МЛРД
16:19 21.01.2020

В 2019 году доля экспорта наукоемкой и высокотехнологической продукции в общем объеме белорусского экспорта составила более 35% и достигла почти 15 млрд долларов США. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, значительными темпами развития в последнее время характеризуется и экономика интеллектуальной собственности. Так, по итогам года экспорт услуг в области платы за пользование объектами интеллектуальной собственностью превысил 100 млн. долларов США.

Александр Шумилин также отметил, что в 2019 году активно развивались международные контакты и сотрудничество в научно-технической и инновационной сферах. ГКНТ проведены Межправительственные комиссии и рабочие группы по научно-техническому сотрудничеству с Грузией, Индией, Латвией, Монголией, Сербией, Узбекистаном, Южной Кореей. Проводится планомерная работа в рамках Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сфер СНГ и Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в 2019 году обеспечивалась реализация 112 совместных международных научно-технических проектов с такими странами как Китай, Корея, Израиль, Вьетнам, Куба, Индия, Пакистан, Польша, Сербия, Литва, Латвия, Молдова, Украина, Азербайджан, Армения, Казахстан, Узбекистан, что более чем на 30 процентов больше, чем в 2018 году. Впервые проводятся конкурсы с Германией, Турцией, Словакией и Израилем.

Активно развивается сотрудничество в научно-технической сфере с Китаем. К слову, количество совместных научно-технических проектов увеличилось 65%: если в 2015 – 2016 годах реализовывался 21 совместный проект, то в 2019 году утверждено к реализации 35 белорусско-китайских научно-технических проектов в области микроэлектроники, оптических и лазерных технологий, биотехнологий, новых материалов.

В 2019 году реализовывалась масштабная программа Европейской экономической комиссии ООН и Госкомитета по совершенствованию возможностей госорганов по управлению рисками в области научно-технической и инновационной деятельности. Совместно с данной комиссией ООН развернута работа по формированию в республике национальной системы технологического прогнозирования.

Следует также отметить, что стоимость выпущенной продукции и предоставленных услуг в рамках научно-технических программ в 2019 году достигла почти 5 млрд рублей, что на 2 процента выше прошлогоднего уровня (4,8 млрд рублей). Достижению указанных результатов во многом способствовала планомерная работа по обеспечению в полном объеме финансирования прикладных научных исследований, выполняемых в рамках научно-технических программ. Так, в 2019 году на финансирование научных исследований и разработок из республиканского централизованного и местных инновационных фондов было направлено почти 76 млн рублей, что на 18% больше, чем в 2018 г.

Разработки отечественных ученых и производственников легли в основу реализации ряда инновационных проектов Государственной программы инновационного развития. В рамках программы в 2019 году осуществлялась реализация 98 инновационных проектов, введены в эксплуатацию 8 новых производств.
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