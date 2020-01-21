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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРА ВОЛКОВЫССКОГО РАЙОНА ВЫЯВИЛА НЕЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
15:45 21.01.2020
Прокуратура Волковысского района проверила соблюдение законодательства о сохранности водных объектов в черте города и эффективном использовании бюджетных средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, техническое обслуживание и ремонт городской ливневой канализации возложены на КУП «Волковысское коммунальное хозяйство». Финансирование работ производится за счет средств районного бюджета. На содержание городской дождевой канализации только за 2017-2018 годы израсходовано 47025 рублей.
Выборочное обследование местной ливневой канализации показало, что схема сетей, которая есть в КУП «Волковысское коммунальное хозяйство», не соответствовала ее фактическому размещению по всей городской территории. Ее обслуживание длительное время велось без необходимого локального нормативного документа. Условия и правила отведения сточных вод на предприятии отсутствовали. Круг абонентов, которые пользовались услугами ливневой канализации, КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» не определило. Затраты на эксплуатацию и техническое содержание ливневой канализации и очистных сооружений на предприятии не рассчитывали, договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на прием ливневых и условно чистых сточных вод в центральную сеть не заключали.
Таким образом, содержание, ремонт и техническое обслуживание городской ливневой канализации финансировал только районный бюджет.
Одна из причин такой ситуации - отсутствие контроля за работой КУП со стороны отдела ЖКХ Волковысского райисполкома.
Прокурор Волковысского района района внес представление председателю Волковысского райисполкома, в котором потребовал безотлагательно устранить выявленные нарушения.
По результатам рассмотрения акта надзора произведена инвентаризация сетей ливневой канализации Волковыска, поселков Красносельский и Россь. Начата работа по определению абонентов, чтобы далее заключить с ними соответствующие договоры. КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» приступило к разработке правил отвода поверхностных сточных вод в водные объекты, объявило тендер на выбор подрядчика для расчета абонентской платы (тарифа) за отвод поверхностных сточных вод.
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