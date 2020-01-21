|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
15:18 21.01.2020
МТС представляет «Комплект Интернет Бизнес 1» и «Комплект Интернет Бизнес 2» для корпоративных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новое предложение позволит обеспечить безлимитным мобильным интернетом на неограниченной скорости объекты, где нет возможности использовать проводное соединение: удаленные офисы, склады, торговые точки и другие.
Предложение «Комплект Интернет Бизнес 1» включает Wi-Fi-роутер Huawei B315s-22 с поддержкой 3G и 4G за 15 рублей и безлимитный интернет на неограниченной скорости.
В «Комплект Интернет Бизнес 2», помимо безлимитного интернета и Wi-Fi-роутера, входит также дополнительная антенна NITSA 5 MIMO 2*2 для усиления сигнала. Стоимость оборудования — 50 рублей.
Предложение доступно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Чтобы воспользоваться предложением «Комплект Интернет Бизнес 1» или «Комплект Интернет Бизнес 2», необходимо подписать дополнительное соглашение о пользовании услугой «Корпоративный безлимитный интернет» на 12 или 24 месяца соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 21.01.2020
Курсы в банках
на 21.01.2020
Конвертация в банках
на 21.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте