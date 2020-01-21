30 января в Минске состоится Конференция, посвященная 30-летию Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация».

Как отметил председатель БНПА Александр Швец, конференция приурочена к юбилею старейшего бизнес-объединения Беларуси, но время в котором мы живем, напряженная ситуация в экономике не позволяют ограничиться праздничными речами. Поэтому и главная тема конференции, и выступления участников будут посвящены поиску путей и резервов для роста белоруской экономики, оздоровления делового климата.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ассоциации, участники форума обсудят перспективы развития корпоративного управления в Беларуси, вопросы совершенствования правового обеспечения экономической деятельности, долговые инвестиционные проблемы белорусских предприятий, социальную ответственность бизнеса.

Речь пойдет также о формировании в Беларуси нового класса собственников с приоритетом на национальный бизнес, будут внесены конкретные предложения по регламентному взаимодействию бизнес-сообщества и органов государственного управления.

Организаторы мероприятия – РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация» и Республиканский союз промышленников и предпринимателей».

К участию в конференции приглашены премьер-министр Беларуси Сергей Румас, экс-премьеры Вячеслав Кебич, Сергей Линг, главы министерств и ведомств, представители крупного и малого бизнеса, банкиры, ведущие эксперты в области экономики и права, руководители предприятий разных форм собственности.

В настоящее время РОО «БНПА» объединяет около 650 членов — промышленников (руководителей и специалистов предприятий), предпринимателей и учёных и работает в тесной взаимосвязи с Республиканским союзом промышленников и предпринимателей.

БНПА - активная сторона диалога на различных дискуссионных площадках, успешно осуществляющей реализацию как тактических, так и стратегических задач по защите и продвижению интересов бизнес сообщества в целом.