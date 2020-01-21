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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ В МИНСКЕ 30 ЯНВАРЯ
15:05 21.01.2020
30 января в Минске состоится Конференция, посвященная 30-летию Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация».
Как отметил председатель БНПА Александр Швец, конференция приурочена к юбилею старейшего бизнес-объединения Беларуси, но время в котором мы живем, напряженная ситуация в экономике не позволяют ограничиться праздничными речами. Поэтому и главная тема конференции, и выступления участников будут посвящены поиску путей и резервов для роста белоруской экономики, оздоровления делового климата.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ассоциации, участники форума обсудят перспективы развития корпоративного управления в Беларуси, вопросы совершенствования правового обеспечения экономической деятельности, долговые инвестиционные проблемы белорусских предприятий, социальную ответственность бизнеса.
Речь пойдет также о формировании в Беларуси нового класса собственников с приоритетом на национальный бизнес, будут внесены конкретные предложения по регламентному взаимодействию бизнес-сообщества и органов государственного управления.
Организаторы мероприятия – РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация» и Республиканский союз промышленников и предпринимателей».
К участию в конференции приглашены премьер-министр Беларуси Сергей Румас, экс-премьеры Вячеслав Кебич, Сергей Линг, главы министерств и ведомств, представители крупного и малого бизнеса, банкиры, ведущие эксперты в области экономики и права, руководители предприятий разных форм собственности.
В настоящее время РОО «БНПА» объединяет около 650 членов — промышленников (руководителей и специалистов предприятий), предпринимателей и учёных и работает в тесной взаимосвязи с Республиканским союзом промышленников и предпринимателей.
БНПА - активная сторона диалога на различных дискуссионных площадках, успешно осуществляющей реализацию как тактических, так и стратегических задач по защите и продвижению интересов бизнес сообщества в целом.
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