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ЭКОНОМИКА РБ


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОСТАВОК НЕФТИ В БЕЛАРУСЬ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ ПОСТАВОК ИЗ РОССИИ - ЛУКАШЕНКО
14:51 21.01.2020

Александр Лукашенко 21 января провел совещание по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

По его словам, в узком кругу специалистов необходимо рассмотреть вопрос о дальнейшей работе нефтяного и нефтехимического комплексов.

"В данном случае вопрос стоит в очередной раз о поставках нефти в Беларусь, в том числе с мировых рыков, не только из Российской Федерации, что мы уже и начали делать, - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, - не важно, какую нефть, - по мировым ценам. Поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти. То есть из альтернативных источников, конечно, не исключая главного нашего поставщика - Российскую Федерацию".

"Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться", - завил Лукашенко.

Он подчеркнул, что самый важный вопрос - это последующая продажа нефтепродуктов из переработанной нефти: "Мы должны сегодня рассмотреть вопрос, как и кому мы будем продавать. Как мы вообще организуем продажу готовых нефтепродуктов. Это очень важный вопрос сегодня, и мы должны в этой непростой ситуации получить соответствующий эффект. Повышение продаж на экспорт нефтепродуктов, произведенных нашими заводами, - это большой ресурс".

"Экономические условия, в которых мы вынуждены работать, усложняются, и мы это признаем. Из-за введения Российской Федерацией налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства, - заявил Александр Лукашенко. - Но я вам уже говорил: эти аргументы я даже во внимание принимать не хочу. Войны нет. В мире денег море. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов - решайте вопросы. Не можете - уходите".

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков на совещании отметил, что для обеспечения внутреннего рынка Беларуси хватило бы 80%-ной загрузки одного нефтеперерабатывающего завода. Страна экспортирует порядка 70% всех производимых нефтепродуктов.
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