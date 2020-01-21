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ЭКОНОМИКА РБ
В РАБОТЕ БРЕСТСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСЗН ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
14:08 21.01.2020
Органы прокуратуры Брестской области при проверке соблюдение территориальными структурами Брестского областного управления Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты законодательства о контрольной (надзорной) деятельности выявили недостатки в работе управления фонда.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, вскрыты упущения при вынесении требований (предписаний) об устранении выявленных в ходе выборочных проверок нарушений и контроле за их исполнением. При этом компетентные должностные лица территориальных органов и Брестского областного управления ФСЗН не всегда привлекали виновных в них к административной ответственности, допускали нарушения при оформлении результатов выборочных проверок.
Оказались неединичными и факты несоблюдения ст.10.2 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях при составлении протоколов.
По результатам проверки прокуратура Брестской области внесла обобщенное представление в Брестское областное управление фонда, в котором предложила конкретные меры для устранения выявленных нарушений, инициировала привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
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