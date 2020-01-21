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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 62% СТОЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЯЮТ УСН
13:54 21.01.2020
61,9% столичных субъектов предпринимательской деятельности применяют упрощенную систему налогообложения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минску, на 1 января применяют упрощенную систему налогообложения 84,6 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 23,8 тыс. организаций и 60,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 10,1%.
От данной категории плательщиков поступило 555,1 млн. рублей, в том числе от организаций – 430,2 млн. рублей, от индивидуальных предпринимателей – 124,9 млн. рублей.
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