61,9% столичных субъектов предпринимательской деятельности применяют упрощенную систему налогообложения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минску, на 1 января применяют упрощенную систему налогообложения 84,6 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 23,8 тыс. организаций и 60,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 10,1%.

От данной категории плательщиков поступило 555,1 млн. рублей, в том числе от организаций – 430,2 млн. рублей, от индивидуальных предпринимателей – 124,9 млн. рублей.