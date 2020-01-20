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ЭКОНОМИКА РБ


БЕСПЛАТНАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА ДЛЯ ЖЕНЩИН ПРОЙДЕТ В ГОРКАХ
13:34 21.01.2020

25-26 января в Горках пройдет бесплатная бизнес-школа для женщин "Я сама", организованная проектом ПРООН и Минэкономики Беларуси "Малые города" при финансовой поддержке Российской Федерации и компании Visa.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в проекте «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь» Программы развития ООН в Беларуси, во время двухдневного интенсива участницы пройдут обучение по самым актуальным темам: от поиска источников финансирования до построения личного бренда в бизнес-сообществе.

Обучение в бизнес-школе "Я сама" уже прошли более 150 участниц: в конце 2019 года бесплатные семинары проекта были проведены в Минске и Витебске, куда приехали начинающие предпринимательницы из 20 городов Беларуси. Поддержка женского предпринимательства стало новым направлением в проекте "Малые города", который за два года реализации провел бесплатное обучение бизнес-навыкам для более чем 1500 человек. Большую часть участников проведенных тренингов составили женщины, поэтому организаторы решили создать обучающую программу специально для них.

В прошлом году ПРООН в Беларуси совместно с группой по применению поведенческих методов провели исследование, согласно которому главная причина, по которой женщины не создают свое дело – это недостаток уверенности в своих силах.

«За два года работы с начинающими предпринимателями мы увидели, за какой именно информацией участники приходят на наши мероприятия. Большинство женщин хотят получить мотивацию и убедиться в том, у женщин в Беларуси есть такие же возможности создать успешный бизнес, что и у мужчин. При разработке программы женской бизнес-школы мы учитывали эти потребности и привлекли экспертов, на собственном опыте знающих, какие трудности возникают у женщин, решившихся на создание своего дела», – сказала Марина Калиновская, руководитель проекта "Малые города".

В программе обучения школы восемь блоков, охватывающие ответы на основные вопросы, с которыми сталкиваются бизнесвумен на старте создания своего дела: как выбрать правильную идею для бизнеса, где найти стартовый капитал, какую стратегию продвижения выбрать и как выстраивать рабочие процессы, чтобы бизнес был эффективным и приносил прибыль. Как показали предыдущие школы, информация будет полезной как для тех, кто только собирается стать предпринимателем, так и для тех, кто уже сделал свои первые шаги в бизнесе.

Мероприятие в Горках пройдет в недавно открывшемся центре поддержки предпринимателей – одного из шести бизнес-инкубаторов, созданных в рамках проекта "Малые города". Помимо проведения бесплатных бизнес-семинаров, центр предлагает профессиональные консультации, современное пространство для коворкинга и помощь в развитии стартапов.

В феврале пройдут еще две бизнес-школы "Я сама" в Могилеве и Полоцке. Участие во всех мероприятиях бесплатное. Предварительная регистрация на все бизнес-школы открыта по ссылке, а также на официальной фейсбук-странице ПРООН в Беларуси.
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