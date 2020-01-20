23 января Республиканское унитарное предприятие “Информационно-издательский центр по налогам и сборам” с участием специалистов инспекции МНС по Гродненской области проводит семинар на тему “Действующая практика налогового законодательства и некоторые особенности его применения в 2020 году”.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Гродненской области на семинаре будут освещаться вопросы исчисления налога на добавленную стоимость, механизма применения электронных счетов-фактур по НДС, состава затрат при исчислении налога на прибыль, а также вопросы исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц.