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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ОКАЖЕТ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ СТУДЕНТАМ ВУЗА НА КУРОРТНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
12:25 21.01.2020

БГУ окажет материальную поддержку студентам вуза на курортно-оздоровительное лечение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, все желающие обучающиеся смогут воспользоваться путевкой в санаторий «Зеленый Бор». Компенсацию стоимости размером 50% окажет БГУ, а 25% оплатит Первичная профсоюзная организация студентов вуза. Полная цена оздоровления составляет 585 рублей 11 копеек. Для обучающихся БГУ – 87 рублей 77 копеек. С учетом всех компенсаций итоговая цена для студента будет равняться 21 рубль 94 копейки.

«Зеленый бор» расположен в лесном массиве в 12 км от Минска. На период 18-дневного пребывания в санатории предоставляются проживание в двухместном номере, четырехразовое питание, лечебно-оздоровительные и медицинские процедуры, бассейн, спортивный и тренажерный залы, бильярд, настольный теннис и другое.

В санатории проводятся культурно-развлекательные мероприятия, есть библиотека, киноконцертный, танцевальный зал, бильярдный клуб, баня, сауна и др.

По вопросам приобретения путевок обращаться в управление воспитательной работы с молодежью и Профсоюзный комитет студентов БГУ (каб. № 102, 106, пр-т Независимости, 4) или к председателю профбюро своего факультета.
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