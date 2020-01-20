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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАГОРАНИЕ НА ПИЛОРАМЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ В ВОЛКОВЫССКОМ РАЙОНЕ
11:47 21.01.2020
21 января на «101» в 03:43 от сторожа поступило сообщение о загорании пиломатериалов на территории предприятия в деревне Яново Волковысского района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МЧС, когда к месту прибыли спасатели, столярный цех на территории производственной базы горел открытым пламенем. Помещение расположено в металлическом ангаре, размерами 20х40 метров.
Пожар локализован и ликвидирован спасателями.
В результате огнем повреждены ленточнопильный станок Wood-Mizer и одна ленточная пилорама «Дзержинск», уничтожено 50 куб. м пиломатериалов, поврежден ангар.
Причина пожара устанавливается.
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