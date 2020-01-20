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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЛЕСХОЗ ПЛАНИРУЕТ ЗАВЕРШИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ПЕЛЛЕТНЫХ ЗАВОДОВ К МАЮ 2020 ГОДА
11:11 21.01.2020

Организации Минлесхоза продолжают работать над созданием новых пеллетных производств. Ожидается, что строительство первых из них – на базе Борисовского опытного и Пружанского лесхозов – будет завершено до 1 мая 2020 года. Об этом сообщил заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч на совещании под руководством заместителя премьер-министра Владимира Дворника, которое состоялось на базе ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз».

По его словам, строительство объектов осуществляется за счет собственных средств лесхозов. Так, стоимость проекта в ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» оценивается в 13,7 млн. рублей, в ГЛХУ «Пружанский лесхоз» - в 9,5 млн. рублей. На данный момент здесь продолжаются строительно-монтажные работы, начат монтаж технологического оборудования.

Оставшиеся 4 пеллетных производства (в Кличевском, Новогрудском, Житковичском, Мозырском опытном лесхозах) будут введены в эксплуатацию до 1 июня 2020 года. Суммарная годовая мощность шести новых производств по выпуску пеллет составит порядка 156 тыс. тонн.

Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит дополнительно вовлечь в переработку ежегодно до 350 тыс. куб. метров низкокачественной древесины и более 120 тыс. куб. метров отходов лесопиления. Ориентировочная стоимость проектов оценивается примерно в 70 млн. рублей. Всего на данных производствах планируется создание порядка 75 новых рабочих мест.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, вопрос строительства пеллетных заводов находится на особом контроле и у правительства Беларуси. Так, в декабре вице-премьер Владимир Дворник побывал на строящемся объекте в Борисовском опытном лесхозе, в январе – в Мозырском опытном лесхозе.

Владимир Дворник отметил, что создание производств – одна из ключевых задач, стоящих сегодня перед отраслью. К ее решению важно подходить сообща.

«Важно не замалчивать проблемы, если они есть. Возникающие вопросы должны оперативно решаться со стороны всех заинтересованных ведомств, Правительство готово оказать в этом полную поддержку», - подчеркнул во время совещания Владимир Дворник.
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