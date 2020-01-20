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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ МИНСКА СТАЛИ СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТИ
10:54 21.01.2020

Рынок приходит в себя после традиционного праздничного затишья, но в этом году «пробуждение» произошло очень стремительно. После двух недель с практически нулевой динамикой цены на «вторичке» стали стремительно расти, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Так, за минувшую неделю, c 13 по 20 января 2020 года, индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,6% и составил 1411 $/м2. Последний раз такое резкое недельное изменение наблюдалось в марте 2018 года.

Не исключено, что это была просто аномальная неделя, и вскоре рынок вернется к привычному вялотекущему ритму. Но напомним, что по итогам декабря резкий рост цен был отмечен и у реальных сделок.

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,4% и составила 1298 $/м2. Рост цен на новостройки набирает ход третью неделю подряд.

Объем предложения продолжает восстанавливаться после праздников. Количество выставленных на продажу квартир выросло на минувшей неделе на 1%. Предложение 2-комнатных квартир увеличилось на 3,4%, 3-комнатных — на 1,4%. Примечательно, что «однушек» по итогам недели в базе стало меньше на 3,2%.

У всех типов квартир был зафиксирован рост цен. Максимальные темпы демонстрировали 3-комнатные квартиры (+1,1%), остальные приросли в цене на 0,1−0,7%. По итогам последнего месяца сильнее остальных подорожали именно «трешки» (+1,7%).

Ленинский район оказался единственным, где средний уровень цен на квартиры не изменился. В остальных районах динамика была положительной, абсолютным лидером по темпам роста цен стал Центральный район столицы (+2,1%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 821 $/м2 (+0,6%), Витебск — 634 $/м2 (+0,7%), Гомель — 629 $/м2 (+0,2%), Гродно — 754 $/м2 (+0,3%), Могилев — 631 $/м2 (+0,4%).
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