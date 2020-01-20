К 2035 году в Беларуси будут использоваться не менее 50% отходов. Такую задачу определяет национальная стратегия. Ее реализация позволит вторично использовать материальные ресурсы.

Комплекс мер направлен на работу с населением и предприятиями. Помимо информирования, это еще создание соответствующей логистики, совершенствование всей системы. Получать планируют также максимальный энергетический эффект при сжигании отходов.

«В республике построят 30 региональных комплексов по извлечению, сортировке, переработке отходов. И уже остатки планируется захоранивать на каких-то созданных полигонах в рамках реализации этой программы. И самая важная задача (или одна из важных задач) – это ликвидация всех мини-полигонов в республике до 2021 года и строительство этих региональных комплексов, которые будут отвечать самым современным экологическим требованиям», - сказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов в эфире телеканала СТВ.

Использование отходов предприятия уже смогли увеличить более чем в четыре раза. На реализацию всего комплекса мер потребуется около миллиарда рублей. В том числе привлекут средства международных финансовых организаций. Например, строительство регионального полигона в Пуховичах финансирует Европейский банк реконструкции и развития.