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ЭКОНОМИКА РБ
К 2035 ГОДУ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ МЕНЕЕ 50% ОТХОДОВ
10:38 21.01.2020
К 2035 году в Беларуси будут использоваться не менее 50% отходов. Такую задачу определяет национальная стратегия. Ее реализация позволит вторично использовать материальные ресурсы.
Комплекс мер направлен на работу с населением и предприятиями. Помимо информирования, это еще создание соответствующей логистики, совершенствование всей системы. Получать планируют также максимальный энергетический эффект при сжигании отходов.
«В республике построят 30 региональных комплексов по извлечению, сортировке, переработке отходов. И уже остатки планируется захоранивать на каких-то созданных полигонах в рамках реализации этой программы. И самая важная задача (или одна из важных задач) – это ликвидация всех мини-полигонов в республике до 2021 года и строительство этих региональных комплексов, которые будут отвечать самым современным экологическим требованиям», - сказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов в эфире телеканала СТВ.
Использование отходов предприятия уже смогли увеличить более чем в четыре раза. На реализацию всего комплекса мер потребуется около миллиарда рублей. В том числе привлекут средства международных финансовых организаций. Например, строительство регионального полигона в Пуховичах финансирует Европейский банк реконструкции и развития.
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