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ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОР ОАО «МДК» ПРИГОВОРЕН К 4 ГОДАМ УСИЛЕННОГО РЕЖИМА ЗА ВЗЯТКУ
09:55 21.01.2020
Суд Фрунзенского района Минска 16 января 2020 года приговорил директора ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергея Семашко к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима за взятку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда, с начала марта по конец мая 2019 года Семашко получил от представителей частных компаний более 4000 рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.
Семашко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, ему запрещено в течение 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
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