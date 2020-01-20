Суд Фрунзенского района Минска 16 января 2020 года приговорил директора ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергея Семашко к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима за взятку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда, с начала марта по конец мая 2019 года Семашко получил от представителей частных компаний более 4000 рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Семашко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, ему запрещено в течение 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.