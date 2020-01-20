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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СТОЛИЦЕ ЗА 2019 ГОД УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4,2%
09:43 21.01.2020
В Минске зарегистрировано 120,4 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минску, по сравнению с 2018 годом количество субъектов в прошлом году увеличилось на 4,2%.
За 2019 год субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет внесено 5,4 млрд. рублей Данным кругом плательщиков обеспечено 41,7% консолидированных поступлений города Минска.
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