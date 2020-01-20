Темпы роста доменных зон во всем мире продолжает снижаться: с 5,6% в 2018 году до 3,1% в 2019 году. Это данные Ассоциации европейских национальных регистратур доменов верхнего уровня centr.org.

Между тем, как сообщили ЭКОПРЕСС в hoster.by, белорусские домены демонстрируют завидное постоянство: 4,06% роста за 2019 год против 4,2% в 2018 году. Национальная зона за 12 месяцев прошлого года получила 34 440 новых имен: 30 923 домена .BY и 3 517 .БЕЛ, при этом догнав Китай по количеству доменов на тысячу жителей.

Самым дорогим именем года по итогам проведения благотворительных аукционов стал travel.by за 20 100 рублей. Это рекорд последних четырех лет. В общей сложности аукционы доменов принесли в детские дома по всей Беларуси 166 899 рублей за минувший год.

Hoster.by — это провайдер облачных решений и хостинга, который обслуживает более 60% всех белорусских сайтов.