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ЭКОНОМИКА РБ


ПЯТЬ РЕСПУБЛИКАНСКИХ АКЦИЙ ПО БЕСПЛАТНОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ ГРАЖДАН И БИЗНЕСА ПРОВЕДУТ БЕЛОРУССКИЕ НОТАРИУСЫ В 2020 ГОДУ
18:16 20.01.2020

Пять республиканских акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса проведут белорусские нотариусы в 2020 году. Даты их проведения установило правление Белорусской нотариальной палаты (БНП).

Как сообщает сайт БНП, обратиться к любому нотариусу за бесплатной консультацией можно 13 марта, 8 мая, 2 июля, 14 октября и 4 декабря 2020 года. Прием в эти дни будет вестись в соответствии с установленным графиком работы нотариальных контор и нотариальных бюро.

Подобные акции нотариусы Беларуси ежегодно проводят в преддверии государственных праздников и иных памятных дат. В этом году они приурочены к празднованию Дня Конституции Республики Беларусь, Дня Победы, Дня Независимости Республики Беларусь, Дня матери и Дня юриста в нашей стране. В ходе бесплатного консультирования обратившиеся граждане могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом.

Белорусская нотариальная палата отмечает популярность и востребованность акций по бесплатному консультированию среди граждан нашей страны. В прошлом году ответы на интересующие вопросы в ходе республиканских акций получили более 16 тысяч белорусов и гостей республики. Целью данных мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.

Адреса нотариальных контор и нотариальных бюро, их контактные телефоны и актуальные графики работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».
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