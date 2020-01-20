|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РЕЕСТР ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПАРТНЕРОВ СОЗДАН В БЕЛТПП
18:11 20.01.2020
Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) с января 2020 года начала ведение негосударственного реестра субъектов хозяйствования Беларуси, официальная информация о которых свидетельствует о их добросовестности как партнеров для предпринимательской деятельности на внутреннем рынке и за рубежом – Реестр добросовестных партнеров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебском отделении БелТПП, информация из Реестра добросовестных партнеров позволит упростить задачу выбора партнера для иностранных компаний, которые планируют вести бизнес с белорусским контрагентом, а для отечественных субъектов хозяйствования, которые осуществляют в том числе экспортную деятельность, включение в Реестр добросовестных партнеров станет дополнительным конкурентным преимуществом.
Включение субъектов хозяйствования в Реестр добросовестных партнеров является бесплатным и доступным только для членов БелТПП и осуществляется на условиях, установленных Положением о Реестре добросовестных партнеров.
При включении в Реестр добросовестных партнеров БелТПП выдает свидетельство.
Для включения в Реестр добросовестных партнеров субъект хозяйствования Республики Беларусь предоставляет в БелТПП в бумажном и электронном виде: заявление; анкету; копию устава или учредительного договора; копии специальных разрешений (лицензий), необходимых для осуществления определенных видов деятельности (в случае их осуществления).
Копии представляемых в БелТПП документов должны быть заверены (засвидетельствованы) уполномоченным должностным лицом субъекта хозяйствования (индивидуальным предпринимателем) и скреплены печатью (при ее наличии).
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Витебского отделения БелТПП.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2020
Курсы в банках
на 20.01.2020
Конвертация в банках
на 20.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте