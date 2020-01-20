В 2019 году организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 71,5 млн. тонн грузов, или 95,2% от объема грузов, перевезенных в 2018 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот транспорта составил 31,3 млрд. тонно-километров, или 98,1% к аналогичному периоду 2018 года.

Услугами пассажирского транспорта в 2019 году воспользовались 808,5 млн. человек, или 104,4% к аналогичному периоду 2018 года.

Пассажирооборот транспорта составил 12 104,9 млн. пассажиро-километров, или 116,6% к уровню 2018 года.