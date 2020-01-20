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ЭКОНОМИКА РБ


НА ОРШАНСКОМ ЛЬНОКОМБИНАТЕ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА БУДЕТ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЕ С СОЗДАНИЕМ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
18:05 20.01.2020

Оршанский льнокомбинат продолжает модернизацию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», третий этап модернизации Оршанского льнокомбината направлен на создание условий для увеличения объемов переработки короткого льноволокна и повышения эффективности его использования за счет выпуска пряж с вложением котонизированного льноволокна для дальнейшей переработки в ткани бытового назначения, а также для производства льносодержащих изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

Кроме того, в рамках проекта предусматривается модернизация и расширение швейного производства льнокомбината, что позволит увеличить выпуск готовых швейных изделий и, прежде всего, одежды изо льна, а также точечная модернизация отдельных участков предприятия, ранее не пошедших модернизацию.

Уже в первом квартале 2020 года будет введено в эксплуатацию 29 единиц оборудования для швейного потока с созданием новых рабочих мест.

Всего же в рамках реализации проекта по модернизации «Оршанского льнокомбината» до конца 2023 года планируется закупка и установка 165 единиц оборудования. Объем инвестиций – 56,7 млн. рублей (без учета НДС). Источник финансирования – собственные средства предприятия.

Стратегией развития предприятия также предусматривается дальнейшее расширение собственной товаропроводящей сети с увеличением до 2023 года количества магазинов розничной торговли под маркой «Белорусский лен» до 50 единиц.

В настоящее время товаропроводящая сеть «Оршанский льнокомбинат» представлена в Республике Беларусь 19 фирменными магазинами и 45 фирменными секциями, 6 официальными торговыми представителями. В дальнем зарубежье осуществляют свою деятельность 3 субъекта собственной товаропроводящей сети льнокомбината (по одному в Эстонии, Польше и Сербии), в ближнем зарубежье – 4 субъекта (по два в Российской Федерации и Украине).

Реализация проекта по модернизации предприятия позволит увеличить объем переработки короткого льноволокна в 2022-2023 годах на 56 процентов по сравнению с 2018 годом; дополнительно создать 52 новых рабочих места; обеспечить в 2023 году рост объемов производства по сравнению с 2018 годом в 1,68 раза, экспорта – в 1,24 раза.
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