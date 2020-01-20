ЭКОНОМИКА РБ

МИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ПРОЙДЕТ 5-9 ФЕВРАЛЯ

18:00 20.01.2020 XХVII Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 5 по 9 февраля 2020 г. в выставочном павильоне на пр. Победителей, 14. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО "Белкнига", почетный гость — Российская Федерация. Минская международная книжная выставка-ярмарка – одна из самых крупных профессиональных книжных выставок на постсоветском пространстве, которая открывает международный календарь книжных выставок и является своего рода отчетом работы книгоиздателей Беларуси за прошедший год. Организаторами мероприятия выступают министерства информации, иностранных дел, образования, культуры, Минский городской исполнительный комитет, ОО «Союз писателей Беларуси», ОАО «Белкнига», ПК ООО «Макбел».