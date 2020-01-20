В 2019 году в отрасли произошло 49 несчастных случаев различной степени тяжести, наибольшее количество – 13 – в лесхозах Витебской области. Еще 11 происшествий зафиксированы в лесхозах Минской области, 9 – Гомельской, 7 – Гродненской, 6 – Брестской, 2 – Могилевской. Такие цифры были озвучены на заседании отраслевой комиссии по охране труда, которое состоялось в ГЛХУ “Любанский лесхоз”.

Специалисты отмечают: основной причиной происшествий по-прежнему является человеческий фактор. Ни в одном из 49 несчастных случаев не было установлено вины нанимателя. Это говорит о том, что со своей стороны работодатели обеспечили необходимые условия для безопасного труда. Вместе с тем личная невнимательность отдельных специалистов становится причиной различных происшествий.

Статистика показывает, что чаще всего несчастные случаи происходят при выполнении лесосечных работ (24% от общего количества) и в деревообработке (28%). Отдельные происшествия зафиксированы при выполнении погрузочно-разгрузочных (10%) и транспортных работ (12%), ремонте и работе техники (6%), лесохозяйственных работах (10%). Еще 5 несчастных случаев были связаны с иными видами работ (10%). Примечательно, что в 2019 году не было ни одного несчастного случая, связанного с охотой.

Следует отметить, что вопросы охраны труда находятся на особом контроле у руководства отрасли. По инициативе министерства в подчиненных организациях регулярно проводят Дни и Недели охраны труда. В рамках профилактических кампаний специалисты отраслевой службы проводят комплексную проверку лесохозяйственных учреждений и обследование объектов повышенной опасности. По итогам мониторингов составляются необходимые предписания, в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, прошедшее заседание отраслевой комиссии по охране труда состоялось под руководством заместителя министра лесного хозяйства Владимира Креча. Мероприятие включало в себя в том числе практическую часть: были продемонстрированы безопасные способы работ в ремонтно-механических мастерских, снятие зависших деревьев ручным и механизированным способом, соблюдение требований охраны труда при проведении рубок главного пользования, погрузке лесоматериалов в железнодорожные вагоны и др.