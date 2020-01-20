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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ СТОЛИЦЫ В 2019 ГОДУ ВЫРОС НА 3,7%
17:45 20.01.2020
Розничный товарооборот Минска в 2019 году составил 15 397,1 млн. рублей, или 103,7% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота города, в 2019 году составил 14 353,9 млн. рублей, или 105,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в 2019 году составил 1405,3 млн. рублей, или 110,2% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В 2019 году оптовый товарооборот составил 64 973,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 95,5% к уровню 2018 года.
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