Розничный товарооборот Минска в 2019 году составил 15 397,1 млн. рублей, или 103,7% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота города, в 2019 году составил 14 353,9 млн. рублей, или 105,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в 2019 году составил 1405,3 млн. рублей, или 110,2% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В 2019 году оптовый товарооборот составил 64 973,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 95,5% к уровню 2018 года.