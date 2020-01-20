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ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОР ОРШАНСКОЙ ЧАСТНОЙ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ ПОЛУЧИЛ 3,5 ГОДА КОЛОНИИ ЗА НЕУПЛАТУ БОЛЕЕ 270 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
17:40 20.01.2020
Суд Оршанского района вынес приговор директору частной торговой фирмы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере – 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. В январе 2020 года приговор вступил в законную силу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, коммерческая организация из Орши занималась реализацией в России белорусской текстильной продукции (полотенца, постельное белье, льняные изделия). Однако в бухгалтерском учете фирмы выручка от продажи пользующей спросом продукции не отражалась в полном объеме. Факт уклонения от уплаты налогов выявили оперативники Борисовского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску в ходе проверки этой коммерческой организации.
Установлено, что белорусский текстиль продавали за наличный расчет на рынках Смоленска и Смоленской области, а в бухгалтерский учет помещали не соответствующие действительности первичные документы о реализации продукции по заниженной цене, оформленные от имени лжепредпринимательских структур. Это влекло занижение налоговой базы и уклонение от уплаты налогов.
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