Суд Оршанского района вынес приговор директору частной торговой фирмы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере – 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. В январе 2020 года приговор вступил в законную силу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, коммерческая организация из Орши занималась реализацией в России белорусской текстильной продукции (полотенца, постельное белье, льняные изделия). Однако в бухгалтерском учете фирмы выручка от продажи пользующей спросом продукции не отражалась в полном объеме. Факт уклонения от уплаты налогов выявили оперативники Борисовского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску в ходе проверки этой коммерческой организации.

Установлено, что белорусский текстиль продавали за наличный расчет на рынках Смоленска и Смоленской области, а в бухгалтерский учет помещали не соответствующие действительности первичные документы о реализации продукции по заниженной цене, оформленные от имени лжепредпринимательских структур. Это влекло занижение налоговой базы и уклонение от уплаты налогов.