Центр «Медиация и право» с 24 по 31 января 2020 г. проводит Неделю практической медиации «Медиация – в помощь людям», приуроченную к пятилетию вступления в силу Закона Республики Беларусь «О медиации».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, планируются к проведению различные мероприятия, направленные на популяризацию медиации в обществе и учитывающие конкретные запросы госорганов и организаций, также индивидуальные потребности граждан: консультации, процедуры медиации, лекции, тренинги, деловые встречи, семинары, заседания клуба медиаторов и пр.

Мероприятия проводятся по заявкам организаций и граждан, которые можно оформить, перейдя по ссылке.

После заполнения заявки медиаторы свяжутся по указанным контактным данным и согласуют удобный формат и время проведения мероприятия на бесплатной основе.