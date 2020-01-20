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ЭКОНОМИКА РБ
НЕДЕЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИАЦИИ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ
17:27 20.01.2020
Центр «Медиация и право» с 24 по 31 января 2020 г. проводит Неделю практической медиации «Медиация – в помощь людям», приуроченную к пятилетию вступления в силу Закона Республики Беларусь «О медиации».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, планируются к проведению различные мероприятия, направленные на популяризацию медиации в обществе и учитывающие конкретные запросы госорганов и организаций, также индивидуальные потребности граждан: консультации, процедуры медиации, лекции, тренинги, деловые встречи, семинары, заседания клуба медиаторов и пр.
Мероприятия проводятся по заявкам организаций и граждан, которые можно оформить, перейдя по ссылке.
После заполнения заявки медиаторы свяжутся по указанным контактным данным и согласуют удобный формат и время проведения мероприятия на бесплатной основе.
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