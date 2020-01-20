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ЭКОНОМИКА РБ
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ «СПАРТАК» ОТКРЫЛСЯ В МОЗЫРЕ
17:20 20.01.2020
Фирменный магазин кондитерской фабрики «Спартак» открылся в Мозыре (ул. Советская, 138-99).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, магазин в Мозыре работает по франчайзингу.
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