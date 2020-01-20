ЭКОНОМИКА РБ

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ «СПАРТАК» ОТКРЫЛСЯ В МОЗЫРЕ

17:20 20.01.2020 Фирменный магазин кондитерской фабрики «Спартак» открылся в Мозыре (ул. Советская, 138-99). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, магазин в Мозыре работает по франчайзингу.