В 2019 году эксперты Таможенной лаборатории провели почти 1,3 тысяч таможенных и судебных экспертиз. Исследовано более 43 тысяч объектов. На каждого эксперта пришлось порядка 150 исследований.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, экономический эффект, включающий доначисление таможенных платежей в случаях выявления нарушений, составил свыше 2,1 млн. белорусских рублей.

Деятельность специалистов Таможенной лаборатории направлена на предотвращение попыток перемещения через таможенную границу недоброкачественной продукции, подделок, либо, наоборот, ценных изделий, выявление ввоза в страну небезопасных товаров. Благодаря работе сотрудников устанавливаются и такие факты, как заявление в таможенной декларации кода товара с наименьшей пошлиной с целью экономии на таможенных платежах.

Также для проведения испытаний товаров в интересах бизнес-сообщества лаборатория аккредитована в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь. Ежегодно по обращениям участников внешнеэкономической деятельности экспертами проводится более 100 исследований товаров.

Экспертную деятельность сотрудники лаборатории успешно совмещают с учебно-методической и научно-исследовательской работой.