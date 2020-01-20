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ЭКОНОМИКА РБ


БОБРУЙСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ ПРОМГИГАНТ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ В СЛАВГОРОД
16:40 20.01.2020

Представители ПТУП «Красный пищевик-Славгород» и немецкой компании Anton Ohlert GmbH & Co в конце 2019 года подписали контракт на изготовление и поставку могульной линии для производства жевательного мармелада в юго-восточном регионе Могилевской области. Свою подпись в пакете документов со стороны «Красного пищевика» поставил руководитель ПТУП «Красный пищевик-Славгород» Виталий Филонов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, белорусская сторона уже совершила первый финансовый платеж.

В соответствии с условиями контракта немецкие специалисты также выполнят шеф-монтажные и пуско-наладочные работы. Стоимость контракта составляет почти 7 миллионов евро. Планируется, что новое оборудование прибудет в Славгород в сентябре-октябре 2020 года.

Как рассказал главный инженер ОАО «Красный пищевик» Евгений Свирид, линия будет производить тонну жевательного мармелада в час. Продукция будет разного ассортимента – от диабетического и «энергетического» (при интенсивных физических нагрузках) мармелада до изделий на основе отечественного биологически ценного растительного сырья. Плюс на новой линии будет производится уже существующий ассортимент «жевалок».

Мощность современного оборудования – 3150 тонн кондитерских изделий в год. Стартовый портфель рецептур уже разработан технологами предприятия и будет лишь совершенствоваться.

К слову, технологи, маркетологи и производственники фабрики готовятся принять участие в ежегодной выставке-ярмарке ISM в немецком Кельне. Крупнейший форум пройдет в 50-й юбилейный раз 2-5 февраля. Именно здесь специалисты бобруйского предприятия смогут дополнительно перенять опыт в разработке мармеладных изделий от ведущих мировых производителей, исследовать все важные инновации и «сладкие» тренды: от формирования цены и бума на био-продукты до новых вкусовых ощущений.

Кроме того, крупный инвестиционный проект, реализуемый бобруйским производителем сладостей, имеет социальную значимость. На производстве будет создано более 100 рабочих мест. Подготовка инженерных и управленческих кадров уже ведется на действующем производстве из числа молодых специалистов. На рабочие специальности будут набираться местные жители, которые также пройдут обучение в Бобруйске.

Планируется, что 60% сошедшей с конвейера новой линии продукции будет реализовываться на внутреннем рынке. Остальная ее часть отправится на экспорт, в частности на рынок Российской Федерации.
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