ЭКОНОМИКА РБ

НОВАЯ ОСТАНОВКА ПОЯВИТСЯ НА ПРОСПЕКТЕ РОКОССОВСКОГО В МИНСКЕ

16:31 20.01.2020 Новые остановки в обоих направлениях следования появятся на проспекте Рокоссовского для ряда троллейбусных и автобусных маршрутов. «В связи с обустройством новых остановочных площадок по просп. Рокоссовского (в районе домов № 55 и № 78) для троллейбусных маршрутов № 19, 20, 24, 30, 36, 41, 41Д, 49, автобусных маршрутов № 127, 1211-ТК, 1212-ТК с 22 января 2020 года учреждается новый остановочный пункт «просп. Рокоссовского, 55». при движении в обоих направлениях», - сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь».