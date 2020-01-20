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ЭКОНОМИКА РБ


НОВАЯ ОСТАНОВКА ПОЯВИТСЯ НА ПРОСПЕКТЕ РОКОССОВСКОГО В МИНСКЕ
16:31 20.01.2020

Новые остановки в обоих направлениях следования появятся на проспекте Рокоссовского для ряда троллейбусных и автобусных маршрутов.

«В связи с обустройством новых остановочных площадок по просп. Рокоссовского (в районе домов № 55 и № 78) для троллейбусных маршрутов № 19, 20, 24, 30, 36, 41, 41Д, 49, автобусных маршрутов № 127, 1211-ТК, 1212-ТК с 22 января 2020 года учреждается новый остановочный пункт «просп. Рокоссовского, 55». при движении в обоих направлениях», - сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь».
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