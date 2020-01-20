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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ЗАВЕРШИЛО РЕМОНТ НА УЧАСТКАХ МН «МОЗЫРЬ – БРЕСТ-3»
16:15 20.01.2020
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» завершило ремонт участков магистрального нефтепровода «Мозырь – Брест-3», где по результатам внутритрубной диагностики было выявлено большое скопление дефектов.
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе ремонта на 17-м и 30-м км МН «Мозырь – Брест-3» специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» заменили две секции трубопровода.
При дополнительном диагностическом контроле выявлены еще два опасных дефекта на 7-м и 13-м км магистрального нефтепровода. Дефекты, представляющие собой производственный брак (трещина в поперечном шве и внешняя потеря металла), устранены при помощи установки муфт.
Работы проводились в круглосуточном режиме и завершились в намеченные сроки – 17 января. В настоящее время транзит российской нефти через территорию Беларуси продолжается в штатном режиме.
Как сообщалось, Гомельтранснефть Дружба планирует ежемесячно проводить ремонты нефтепровода, которые будут приводить к снижению давления и частичной остановке транзита.
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