ОАО «Гомельтранснефть Дружба» завершило ремонт участков магистрального нефтепровода «Мозырь – Брест-3», где по результатам внутритрубной диагностики было выявлено большое скопление дефектов.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе ремонта на 17-м и 30-м км МН «Мозырь – Брест-3» специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» заменили две секции трубопровода.

При дополнительном диагностическом контроле выявлены еще два опасных дефекта на 7-м и 13-м км магистрального нефтепровода. Дефекты, представляющие собой производственный брак (трещина в поперечном шве и внешняя потеря металла), устранены при помощи установки муфт.

Работы проводились в круглосуточном режиме и завершились в намеченные сроки – 17 января. В настоящее время транзит российской нефти через территорию Беларуси продолжается в штатном режиме.

Как сообщалось, Гомельтранснефть Дружба планирует ежемесячно проводить ремонты нефтепровода, которые будут приводить к снижению давления и частичной остановке транзита.