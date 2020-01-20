В 2019 году объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 17 517,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в горнодобывающей промышленности объем производства в 2019 году составил 97,8%, в обрабатывающей промышленности − 99,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом − 99,4% и водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений − 103,6%.