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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКА В 2019 ГОДУ СНИЗИЛОСЬ
16:01 20.01.2020
В 2019 году объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 17 517,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню 2018 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в горнодобывающей промышленности объем производства в 2019 году составил 97,8%, в обрабатывающей промышленности − 99,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом − 99,4% и водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений − 103,6%.
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