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ЭКОНОМИКА РБ
"НЕДЕЛЯ НАУКИ" ПРОХОДИТ В НАН БЕЛАРУСИ
15:47 20.01.2020
Национальная академия наук Беларуси с 20 по 25 января 2020 года проводит «Неделю науки».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН РБ, все желающие могут бесплатно посетить экспозиции Музея истории НАН Беларуси, археологической экспозиции Института истории НАН Беларуси, Музея древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы.
Музей истории НАН Беларуси является мемориальным комплексом истории высшей научной организации Республики Беларусь – Национальной академии наук Беларуси и одновременно культурно-просветительским учреждением. На площади около 250 кв. м. расположено более 3,5 тыс. экспонатов, которые отражают историю становления и развития науки в Беларуси, создание и развитие научных направлений, научную и научно-практическую деятельность ученых, научных подразделений и институтов республики, становление академических научных школ в области естественных, технических, медицинских и гуманитарных наук, выдающиеся достижения белорусских ученых, международные научные связи, вопросы государственного руководства наукой.
В эти дни распахнут двери научные учреждения Национальной академии наук. Известные ученые и молодые исследователи встретятся с учащимися, выступят в школах, средних и высших учебных заведениях с научно-популярными лекциями.
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