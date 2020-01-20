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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «РАДАМИР» ПОБЕДИЛ В НОМИНАЦИИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
15:10 20.01.2020
ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» признан победителем в номинации «Продовольственные товары» в конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, предприятие также удостоено диплома «Стабильное качество».
Сразу 3 вида продукции были удостоены статуса победителя: водка "Белорусские Дрозды "Льяная"; "Белорусские Дрозды "Легкая" и "Белорусские Дрозды "Мягкая".
Главными отличиями при производстве водок торговой марки «Белорусские дрозды» являются применение уникальной технологии льняной фильтрации, а также использование спиртованного настоя семени льна, которые впервые внедрены на Гомельском ликеро-водочном заводе «Радамир».
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