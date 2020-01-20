В 2019 году органы прокуратуры Брестской области провели более 100 проверок соблюдения природоохранного и земельного законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в Барановичском регионе одним из проблемных вопросов названо нарушение сельскохозяйственными организациями правовых норм при эксплуатации животноводческих ферм и комплексов.

В Бресте, Кобринском, Ивацевичском и Березовском районах зафиксированы недостатки в работе по отлову, содержанию и регистрации безнадзорных животных. При этом в Бресте также выявлены проблемы в сфере обращения с объектами растительного мира.

К распространенным нарушениям правил обращения с отходами прокуроры отнесли: несоответствие объектов захоронения требованиям защитных сооружений, призванных предотвратить загрязнение окружающей среды; засорение подъездных путей и территорий, прилегающих к мини-полигонам твердых коммунальных отходов.

В рамках надзора за исполнением законодательства об охране и использовании земель органы прокуратуры нередко констатировали отсутствие личного контроля граждан за сроком использования выделенных им участков, факты их зарастания сорной растительностью. Установлены случаи неиспользования фермерами всех предоставленных им земель. А в агропромышленных комплексах не изжиты нарушения при использовании внутрихозяйственных карьеров.

Для устранения выявленных недостатков и упущений органы прокуратуры районного и областного уровней вынесли более 220 актов надзора, в которых детально разобрали нарушения и предложили местным властям пути решения проблем.

По результатам проверок прокуроры инициировали привлечение свыше 500 лиц к дисциплинарной, административной и материальной ответственности.