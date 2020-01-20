В структуре поступлений по категориям плательщиков в столице лидирует негосударственный сектор экономики с долей 73,1%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 68,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на организации государственного сектора приходится 26,9% всех поступлений, на физических лиц – 3,2%, на индивидуальных предпринимателей – 1,8%.

В Минске насчитывается 134,2 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 9,0 млрд. рублей и 3,5 млрд. рублей соответственно.