|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В 2019 ГОДУ ОБЕСПЕЧИЛ 73,1% БЮДЖЕТА МИНСКА
14:11 20.01.2020
В структуре поступлений по категориям плательщиков в столице лидирует негосударственный сектор экономики с долей 73,1%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 68,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на организации государственного сектора приходится 26,9% всех поступлений, на физических лиц – 3,2%, на индивидуальных предпринимателей – 1,8%.
В Минске насчитывается 134,2 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 9,0 млрд. рублей и 3,5 млрд. рублей соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2020
Курсы в банках
на 20.01.2020
Конвертация в банках
на 20.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте