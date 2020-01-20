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ЭКОНОМИКА РБ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В БЕЛАРУСИ БУДЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНА
13:23 20.01.2020
Система распределения разрешений на грузоперевозки в Беларуси будет усовершенствована.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, с целью предоставления возможности участия в распределении разрешений для выполнения двусторонних и (или) транзитных перевозок грузов по территории иностранных государств более широкому кругу автомобильных перевозчиков, в том числе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих автомобильные перевозки для собственных нужд и малотоннажным транспортом, Минтрансом подготовлены и направлены на согласование с заинтересованными госорганами изменения в постановление Минтранса от 30 ноября 2018 г. № 28 «О порядке распределения, выдачи и использования разрешений», предусматривающих уменьшение минимального порога выручки на одно грузовое автомобильное транспортное средство с 40% до 10% среднего значения выручки всех перевозчиков, участвующих в распределении двусторонних и (или) транзитных разрешений.
Данные изменения планируется принять в течение месяца.
Кроме того, в настоящее время ведется подготовка комплексных предложений по внесению изменений и дополнений в постановление Министерства транспорта и коммуникаций от 30 ноября 2018 г. № 28 (будут размещены на сайте для общественного обсуждения), в том числе рассматриваются вопросы: введения возможного вычета количества транспортных средств автомобильного перевозчика при распределении разовых разрешений после распределения разрешений ЕКМТ; сокращение срока возврата использованных разрешений (в настоящее время 90 дней с даты получения); урегулирования правопреемства при реорганизации перевозчиков из ИП в другие формы собственности и другие предложения.
Продолжаются также переговоры с польской стороной по обеспечению белорусских перевозчиков достаточным количеством разрешений.
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