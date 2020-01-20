Унитехпром БГУ 20 января открывает высокотехнологичное производство радиоэлектронной аппаратуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, в мероприятии примут участие руководство вуза, сотрудники министерств и ведомств, представители администрации Московского района Минска.

Изготовление электронного оборудования станет одним из направлений научно-технологического парка БГУ. Здесь планируется создание макетных образцов, мелкосерийный выпуск и проведение выходного технического контроля изделий.

Особенность новой технической площадки заключается в двунаправленном векторе работы и возможности реализовать любую новаторскую идею в области электроники. Ее функционирование ориентировано на непрерывность образовательного и научно-практического процесса студентов БГУ. Это является ключевым в содержании реализуемой в БГУ модели «Университет 3.0», которая предусматривает подготовку специалистов с востребованными инновационными, изобретательскими и предпринимательскими компетенциями. Кроме того, специалисты технопарка разработают по индивидуальному заказу приборы разной сложности – от электронных узлов до компьютеризированных измерительно-управляющих систем как по макету студентов и преподавателей БГУ, так и по заказу сторонних организаций.

В настоящее время на участке выполняются работы по изготовлению электронных модулей и датчиков для наноспутника БГУ нового поколения. Также начат мелкосерийный выпуск многофункциональных измерительных комплексов «Alma Meter 2». В ближайшее время запустят опытную партию «интеллектуальных» украшений, предназначенных для мониторинга окружающей среды. Авторами проекта выступили студенты факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ.

На данном этапе технический участок укомплектован многофункциональным оборудованием для механической обработки деталей, полуавтоматического и ручного монтажа электронных компонентов, сборки и настройки электронных узлов изделий и др. Среди них фрезерный и токарный станки с числовым программным управлением, лазерный гравировальный станок, высококачественный принтер для 3D-макетирования, безокулярный стереомикроскоп и др.

Оснащение производственного участка выполнено в рамках инновационного проекта развития материально-технической базы научно-технологического парка Унитехпром БГУ.

Учебно-научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Унитехпром БГУ» создано в 1999 году с целью производства инновационной продукции. В 2017 году присвоен статус научно-технологического парка. Сегодня предприятие занимается разработкой, производством и реализацией медицинского, измерительного и вычислительного оборудования; оригинальных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств для лечения онкологических, и сердечно-сосудистых заболеваний; приборов для спутниковых систем мониторинга транспорта; пищевых обогатительных добавок, фитосолей, препаратов для подкормки растений и др.