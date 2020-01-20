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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ СНИЗИЛИ В 2019 ГОДУ ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ НА 6,1%
11:58 20.01.2020
В 2019 году организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 427,8 млн. тонн грузов, или 93,9% к 2018 году.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 130,8 млрд. тонно-километров, или 94,2% к соответствующему периоду 2018 года.
Услугами пассажирского транспорта в 2019 году воспользовалось 1969,5 млн. человек, или 100,5% к соответствующему периоду 2018 года.
Пассажирооборот составил 27 227,1 млн. пассажиро-километров, или 106,7% к уровню 2018 года.
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