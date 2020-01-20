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ЭКОНОМИКА РБ
МИНГОРИСПОЛКОМ ВЫСТАВИТ НА ПРОДАЖУ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ СТОЛИЦЕ АКЦИИ ДВУХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ – «РЕСТОРАНА «АРБАТ» И «ОБУВЬТОРГА»
11:42 20.01.2020
Мингорисполком выставит на продажу принадлежащие столице акции двух акционерных обществ – «Ресторана «Арбат» и «Обувьторга».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, торги назначены на 27 февраля 2020 года. К продаже предлагаются 67 899 акций или 9,8209% уставного фонда ОАО «Ресторан «Арбат» и 3420 акций, или 20,3729% уставного фонда ОАО «Обувьторг». Аукцион пройдет в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Продажа акций будет осуществляться в форме простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов по продаже акций открытых акционерных обществ в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа», на условиях, определенных в соответствии Регламентом простого аукциона по продаже принадлежащих государству ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
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