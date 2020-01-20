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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕВЯТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРЕДЛОЖАТ РАБОТУ НА СТОЛИЧНЫХ МИНИ-ЯРМАРКАХ ВАКАНСИЙ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
10:43 20.01.2020
Девять предприятий предложат работу на столичных мини-ярмарках вакансий на этой неделе, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, первая мини-ярмарка вакансий пройдет 21 января в отделе обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14). В ней примут участие представители ремонтно-реставрационного филиала ОАО «Минскремстрой», филиала № 3 «Минского комбината силикатных изделий» ОАО «Белорусский цементный завод» и ОАО «Минский мясокомбинат».
22 января на мини-ярмарке в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Коласа, 69) о своих вакансиях расскажут сотрудники УП «Минский метрополитен» и моторвагонного депо Минск УП «Минское отделение Белорусской железной дороги».
23 января в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) состоится мини-ярмарка вакансий с участием представителей ОАО «Строймаш», филиала «Троллейбусный парк № 2» ГП «Минсктранс», государственного предприятия «ЖЭУ № 2 Заводского района г. Минска» и ООО «Флайзис».
Время проведения всех мероприятий — с 10:00 до 12:00.
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