Девять предприятий предложат работу на столичных мини-ярмарках вакансий на этой неделе, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, первая мини-ярмарка вакансий пройдет 21 января в отделе обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14). В ней примут участие представители ремонтно-реставрационного филиала ОАО «Минскремстрой», филиала № 3 «Минского комбината силикатных изделий» ОАО «Белорусский цементный завод» и ОАО «Минский мясокомбинат».

22 января на мини-ярмарке в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Коласа, 69) о своих вакансиях расскажут сотрудники УП «Минский метрополитен» и моторвагонного депо Минск УП «Минское отделение Белорусской железной дороги».

23 января в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) состоится мини-ярмарка вакансий с участием представителей ОАО «Строймаш», филиала «Троллейбусный парк № 2» ГП «Минсктранс», государственного предприятия «ЖЭУ № 2 Заводского района г. Минска» и ООО «Флайзис».

Время проведения всех мероприятий — с 10:00 до 12:00.