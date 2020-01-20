Розничный товарооборот в 2019 году составил 49,3 млрд. рублей, или 104,2% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,2 рубля против 13 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,6% розничного товарооборота республики, в 2019 году составил 44,7 млрд. рублей, или 105,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в 2019 году составил 2,9 млрд. рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В 2019 году оптовый товарооборот составил 95,4 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 95,8% к уровню 2018 года.