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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 4,2%
10:36 20.01.2020
Розничный товарооборот в 2019 году составил 49,3 млрд. рублей, или 104,2% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,2 рубля против 13 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,6% розничного товарооборота республики, в 2019 году составил 44,7 млрд. рублей, или 105,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в 2019 году составил 2,9 млрд. рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
В 2019 году оптовый товарооборот составил 95,4 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 95,8% к уровню 2018 года.
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